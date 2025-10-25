بھیرہ:قتل کیس کا فیصلہ، مجرم کو عمر قید،5لاکھ جرمانہ،7ملزم بری
عدنان سکندر نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے کے وحید کو قتل کر دیا تھا
بھیرہ (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھیرہ محمد سجاد قاسم نے قصبہ گوند پور کے معروف مقدمہ قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مرکزی مجرم عدنان سکندر کو عمر قید اور پانچ لاکھ روپے ہرجانہ کی سزا سنائی، جبکہ سات دیگر ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔مقدمہ کے مطابق اپریل 2024 میں معمولی تلخ کلامی کے دوران عدنان سکندر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وحید احمد پر فائرنگ کی تھی، جس سے وہ شدید زخمی ہوا اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو عمر قید اور مقتول کے ورثاء کو پانچ لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔