ٹریفک پولیس میانوالی کی روڈ سیفٹی اور ہیلمٹ آگاہی مہم
میانوالی (نامہ نگار)محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام کے تحت ٹریفک پولیس میانوالی نے روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری رکھی۔ ڈی ٹی او طیب علی شاہ نے کہا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق عوام میں آگاہی پھیلائی جارہی ہے تاکہ حادثات میں کمی لائی جاسکے ۔
