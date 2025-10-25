آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف کی میانوالی میں کھلی کچہری،شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت
میانوالی (نامہ نگار) آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل اور ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر کے ہمراہ تھانہ مکڑوال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔۔۔
آر پی او نے موقع پر ہی شکایات کے حل کیلئے ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کا فوری ازالہ اور پولیس و عوام میں اعتماد بحال کرنا ہے ۔ بعد ازاں آر پی او نے پہاڑی علاقوں کا ڈرون کے ذریعے سیکیورٹی معائنہ کیا۔