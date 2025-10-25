اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ
سٹی میں جاری بیوٹیفکیشن پلان اور ترقیا تی سکیموں کا تفصیلی جائزہ ،بہتری کی ہدایت
کلورکوٹ ( نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کلورکوٹ کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں کی عیادت کی، ان کے علاج معالجے کی سہولیات اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک کو یقینی بنایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کلورکوٹ سٹی میں جاری بیوٹیفکیشن پلان اور ترقیا تی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر موجود انجینئرز اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ تمام کام معیاری مواد کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور عوامی سہولیات میں بہتری لائی جا سکے ۔اسی طرح انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میونسپل کمیٹی کے عملے کو ہدایت کی کہ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جائے اور جہاں گندگی یا کوڑا کرکٹ نظر آئے وہاں فوری صفائی عمل میں لائی جائے ۔