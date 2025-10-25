صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

  • سرگودھا
اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

سٹی میں جاری بیوٹیفکیشن پلان اور ترقیا تی سکیموں کا تفصیلی جائزہ ،بہتری کی ہدایت

کلورکوٹ ( نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کلورکوٹ کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں کی عیادت کی، ان کے علاج معالجے کی سہولیات اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک کو یقینی بنایا جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کلورکوٹ سٹی میں جاری بیوٹیفکیشن پلان اور ترقیا تی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر موجود انجینئرز اور متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ تمام کام معیاری مواد کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور عوامی سہولیات میں بہتری لائی جا سکے ۔اسی طرح انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صبح سویرے شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میونسپل کمیٹی کے عملے کو ہدایت کی کہ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں صفائی کے معیار کو برقرار رکھا جائے اور جہاں گندگی یا کوڑا کرکٹ نظر آئے وہاں فوری صفائی عمل میں لائی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے اسٹیشن کے علاقے کیلئے8 ارب کا ترقیاتی منصوبہ منظور

وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی

جمعہ :صوبہ بھر کی سکیورٹی بڑھانے کا حکم

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

پی آر اے کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50لاکھ جرمانہ

سروسز ہسپتال میں پرائیویٹ رومز کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن