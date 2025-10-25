صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی اور ڈی پی او کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ

  • سرگودھا
امتحانی کمروں، انٹری پوائنٹس، سی سی ٹی وی نگرانی،عملے کی تعیناتی کا جائزہحساس اور اہم امتحان ،کوشش ہے کہ تمام انتظامات بہترین ہوں ،محمد وسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف نے یونیورسٹی آف سرگودہا کا دورہ کیا، جہاں 26 اکتوبر کو ہونے والے ایم ڈی کیٹ امتحان کے لیے امتحانی مرکز قائم کیا گیا ہے ۔ دونوں افسران نے امتحانی مرکز کے اندر اور باہر سکیورٹی و دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف سرگودہا، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امتحانی عمل کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے امتحانی کمروں، انٹری پوائنٹس، سی سی ٹی وی نگرانی، خواتین و مرد امتحانی عملے کی تعیناتی، پارکنگ اور ٹریفک پلان سمیت دیگر انتظامات کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ امتحان کے روز امن و امان کی صورتِ حال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ مکمل الرٹ رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا مزید کہا کہ ایم ڈی کیٹ امتحان طلبہ کے مستقبل سے جڑا ایک حساس اور اہم امتحان ہے ۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام انتظامات بہترین ہوں اور امتحان شفاف ماحول میں منعقد ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ امتحانی سنٹر میں کسی غیر متعلقہ شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ۔

 

