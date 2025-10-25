افغان پناہ گزینوں کی واپسی،ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پناہ گاہ قائم
ہولڈنگ ایریا فعال،سکیورٹی الرٹ،افسروں کی 3شفٹوں میں ڈیوٹیاں ،رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو لایا جائے گا، اندراج اور کلیئرنس مکمل ہونے پر بھیجا جائے گا،ڈپٹی کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ داخلہ پنجاب کی ہدایت پر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل کے لیے سرگود ھا میں ہولڈنگ ایریا قائم کر دیا گیا ہے ۔ یہ پناہ گاہ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب قائم کی گئی ہے جو آج سے فعال ہو گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے ہولڈنگ ایریا میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ فیلڈ افسروں کی ڈیوٹیاں تین شفٹوں میں لگا دی گئی ہیں تاکہ عمل کو بلا تعطل جاری رکھا جا سکے ۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن اور انچارج ہولڈنگ ایریا اس سارے عمل کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔سکیورٹی کے لیے پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کا عملہ تعینات کر دیا گیا ہے ، ریسکیو 1122 کے اہلکار مکمل طور پر تیار ہیں، ایمبولینسز اور ایمرجنسی وہیکل ہولڈنگ ایریا اور ٹرانزٹ ایریا میں موجود ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد فراہم کی جا سکے ،ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق یہاں لایا جائے گا، ان کا اندراج اور کلیئرنس مکمل ہونے کے بعد انہیں اپنے وطن واپس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا عمل حکومتِ پنجاب کے رہنما اصولوں کے مطابق منظم، شفاف اور انسانی احترام کے تقاضوں کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔