سروے مکمل،بوگس سیلاب زدگان کی چھانٹی کا حکم
ارسال کردہ ڈیٹا کی تصدیق ،شفافیت یقینی کیلئے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن،کسی سیلاب سے متاثرہ کی حق تلفی نہ ہو،کمشنر کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل کر لیا گیا ، ٹیموں کی جانب سے ارسال کردہ ڈیٹا کی تصدیق اور ممکنہ طور پر بوگس متاثرین کی چھانٹی اورشفافیت یقینی کیلئے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیدی گئی ، اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے کی پیشرفت، فلڈ اسیسمنٹ کیمپ سائٹ کے انتظامات بارے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔کمشنر کو بتایا گیا کہ کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ 41 دیہاتوں میں 25 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، جنہوں نے حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل ہی تمام سروے مکمل کر لیا۔سروے میں مکانات، جانوروں اور فصلوں کے نقصانات کی تفصیلات شامل ہیں۔ٹیموں کی رپورٹس موصول ہو چکی ہیں جن کی تصدیق کا عمل اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن اور ڈپٹی کمشنر کی سطح پر جاری ہے ۔ مزید بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کردہ امدادی پیکیج کی تقسیم کے لیے کیمپ سائٹ کا انتخاب لیا گیا ہے ۔ بینک کو متاثرین کے اے ٹی ایم کارڈ موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی بینک کو ہیڈ آفس سے ہدایت موصول ہوں گی ادائیگیوں کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ تصدیقی عمل تیز اور شفاف انداز میں مکمل کیا جائے تاکہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو۔