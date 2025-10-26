اتحاد امت وقت کی ضرورت :چودھری افتخار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق چیئر مین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب چودھری افتخار حسین سندھو نے اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔۔۔۔
قرار دیتے ہوئے کہا کہ دین اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ، اس لئے ملک میں قیام امن کیلئے ہر شہری کو ہم آہنگی، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ پوری قوم دفاع وطن اور قیام امن کیلئے اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ، دین اسلام امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے ، اس لئے ملک میں قیام امن کیلئے ہر شہری کو اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔