و ز یر اعلی ٰعوامی خد مت کے نئے ریکارڈ قائم کر ر ہی ہیں :عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنما عثمان شانی نے کہا ہے کہ و ز یر اعلیٰ پنجا ب نے اپنی چھت اپنا گھر پر و جیکٹ کے تحت ایک لا کھ گھروں کا ہد ف مکمل کر کے وعدوں کی پاسدار ی کرکے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں ۔۔۔
کم آ مد ن وا لے خا ندانوں کو بلا سود اور آ سا ن قرض فراہم کیا گیا ہے۔ جس سے عا م آ د می کیلئے اپنا گھر بنا نے کا خوا ب حقیقی میں بد ل گیا ہے بلاشبہ و ز یر اعلی پنجاب مریم نو ازشر یف حقیقی معنوں میں عوامی خد مت اور عوامی فلاح و بہبو د کے نئے ریکارڈ قائم کر ر ہی ہیں ۔