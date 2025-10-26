صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی اسلحہ اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 ملزم گرفتار

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔۔۔

۔ایس ایچ او تھانہ موچھ سب انسپکٹر عبدالرزاق اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد مزمل ولد محمد یونس سکنہ سلطان والا غربی کو گرفتار کر کے دورانِ تفتیش اس کے قبضہ سے 30 بور پسٹل برآمد کر لیا، جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کیا جا سکا۔ایک اور کارروائی میں ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر عابد حسین ولد سوہنے خان سکنہ محلہ قادر آباد کو حراست میں لے لیا گیا۔پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ موچھ میں الگ الگ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔

 

