غیر قانونی اسلحہ اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 ملزم گرفتار
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں اور ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔۔۔
۔ایس ایچ او تھانہ موچھ سب انسپکٹر عبدالرزاق اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد مزمل ولد محمد یونس سکنہ سلطان والا غربی کو گرفتار کر کے دورانِ تفتیش اس کے قبضہ سے 30 بور پسٹل برآمد کر لیا، جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کیا جا سکا۔ایک اور کارروائی میں ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر عابد حسین ولد سوہنے خان سکنہ محلہ قادر آباد کو حراست میں لے لیا گیا۔پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ موچھ میں الگ الگ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔