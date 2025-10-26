صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے ، ڈی سی خوشاب

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ محکموں کو فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔۔۔۔

اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، وکلا اور سائلین بھی موجود تھے ۔ڈی سی فروہ عامر نے کہا کہ ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں، شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں۔انہوں نے ہدایت کی کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں غفلت یا سستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

