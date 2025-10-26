صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:درختوں کی کٹائی عروج پر، ماحولیاتی بگاڑ میں اضافہ

  • سرگودھا
کندیاں:درختوں کی کٹائی عروج پر، ماحولیاتی بگاڑ میں اضافہ

کندیاں (نمائندہ دُنیا )کندیاں اور نواحی علاقوں میں درختوں کی کٹائی عروج پر پہنچ گئی ہے ، جبکہ محکمہ جنگلات اور انتظامیہ کی بے ۔۔۔

حسی کے باعث ماحولیاتی بگاڑ میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے ۔اہلِ علاقہ کے مطابق، علاقے میں \"جس کی لاٹھی اُس کی بھینس\" والا قانون رائج ہے ، اور کوئی باز پرس کرنے والا موجود نہیں۔لگاتار درختوں کی کٹائی سے پرندوں اور جانوروں کے مساکن تباہ ہو رہے ہیں جبکہ بارشوں میں کمی بھی دیکھی جا رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ جب دنیا بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ضلع میانوالی میں صورتحال اس کے برعکس ہے ۔انہوں نے ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی پر فوری پابندی عائد کی جائے تاکہ فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ۔

 

