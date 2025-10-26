صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتاری اور لاپرواہی،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کی کارروائیاں

  • سرگودھا
تیز رفتاری اور لاپرواہی،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کی کارروائیاں

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانیوالے ڈمپر ڈرائیوروں کیخلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق خرم، مشتاق، ذیشان، امجد اور قیصر ڈمپر ڈرائیوروں کیخلاف تیز رفتاری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے الزامات پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔۔۔۔

ایس ایچ او بھاگٹانوالہ محمد ذکریا نے کہا کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔انہوں نے کہا کہ ایسی حرکات سے نہ صرف اپنی بلکہ عوام کی جان بھی خطرے میں پڑتی ہے ، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مصنوعی مہنگائی ، مقررہ نرخوں پراشیا خورونوش ،پھل ، سبزی ملنا خواب

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام

پاکستان میں جاپان کے سفیرمسٹر شوچی اکماٹسو نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا

علی پور چٹھہ:رورل ہیلتھ سنٹرمریم نواز ہسپتال میں تبدیل

حافظ آباد:جیولرز سے وزن کرانے آئی خاتون کا 13تولے زیور چوری

کامونکے :نہری پانی چوری کر تے 13زمیندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل