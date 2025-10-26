تیز رفتاری اور لاپرواہی،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کی کارروائیاں
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانیوالے ڈمپر ڈرائیوروں کیخلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق خرم، مشتاق، ذیشان، امجد اور قیصر ڈمپر ڈرائیوروں کیخلاف تیز رفتاری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے الزامات پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔۔۔۔
ایس ایچ او بھاگٹانوالہ محمد ذکریا نے کہا کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔انہوں نے کہا کہ ایسی حرکات سے نہ صرف اپنی بلکہ عوام کی جان بھی خطرے میں پڑتی ہے ، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔