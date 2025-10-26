صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خبریں نشر ہونے پر ضلعی انتظامیہ متحرک، بھاگٹانوالہ میں نالے کی صفائی شروع

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نکاسی آب کے ناکارہ نظام کے خلاف پریس کلب بھاگٹانوالہ کی جانب سے خبریں نشر ہونے پر ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔۔۔۔

کمشنر سرگودہا ملک جہانزیب اعوان کی ہدایت پر ستھرا پنجاب ٹیم نے بھاگٹانوالہ میں نالے کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے ۔مین بازار میں طویل عرصے سے جمع گندے پانی کے خاتمے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے ۔ شہری حلقوں نے کمشنر سرگودہا کے بروقت اور احسن اقدام پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔

 

