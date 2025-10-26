صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی میں سکون کا راز دین اسلام پر عمل میں مضمر : چودھری اکمل جسپال

  • سرگودھا
زندگی میں سکون کا راز دین اسلام پر عمل میں مضمر : چودھری اکمل جسپال

بھلوال (نمائندہ دنیا )خدمت کمیٹی مرکزی مسلم لیگ سرگودھا کے صدر چوہدری محمد اکمل جسپال اور ڈاکٹر خالد محمود صدر مرکزی مسلم لیگ تعلقات عامہ بھلوال نے کہا کہ بندہ مومن کا ہر لمحہ حقیقت پسندی میں گزرتا ہے۔۔۔

 ، تخیلات میں نہیں۔ اگر زندگی دین کے مطابق نہ گزرے تو اضطراب پیدا ہوتا ہے ، جسے آج ڈپریشن کہا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سکھ اور سکون کا ایک ہی راستہ ہے کہ معاملاتِ زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈھالا جائے ۔ اللہ نے جسے جس حال میں پیدا کیا وہی اس کا امتحان ہے ، کسی کا دکھ میں، کسی کا خوشی میں۔ان کا کہنا تھا کہ زندگی کی جدت سے اسلام نہیں روکتا، لیکن انسان کو اس تیزی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فانی دنیا ہے اور ایک دن سب چھوڑ جانا ہے ۔ نبی کریم ﷺ کے ارشادات پر عمل ہی ایسا راستہ ہے جس سے انسان خود بھی فائدہ پاتا ہے اور مخلوق خدا بھی۔

 

