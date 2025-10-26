صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استقلال آباد میں پیرا فورس کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن

  • سرگودھا
استقلال آباد میں پیرا فورس کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن

عارضی اور پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا ، راستوں کو مکمل بحال کرنا ہے :حکام

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)استقلال آباد میں پیرا فورس نے تجاوزات مافیا کے خلاف بھرپور آپریشن کلین اپ کرتے ہوئے عارضی اور پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل کچہری بازار کی اسلحہ والی گلی میں کارروائی کے دوران قبضہ مافیا نے کارِ سرکار میں مزاحمت کرتے ہوئے پیرا فورس اہلکاروں کو ہراساں کیا تھا۔ تاہم مافیا نے دوبارہ تجاوزات قائم کر کے انتظامیہ کی رٹ کو چیلنج کر دیا تھا۔پیرا فورس حکام کے مطابق، دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کے خلاف مقدمات، گرفتاریوں اور بھاری جرمانوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت شہریوں کے لیے سڑکوں، گلیوں اور راستوں کو مکمل طور پر بحال کرنا ہے ۔

 

