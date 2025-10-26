صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس نیٹ میں توسیع کے حکومتی احکامات پر عملدرآمد سست

  • سرگودھا
ٹیکس نیٹ میں توسیع کے حکومتی احکامات پر عملدرآمد سست

سرگودھا ریجن میں ہدف پورا نہ ہونے پر تشویش،ہنگامی اقدامات پر زور

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت نے سرگودھا ریجن میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے جاری احکامات پر عملدرآمد کی مخدوش صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق، حکومت کے واضح احکامات کے باوجود رواں مالی سال کے دوران سول ایڈمنسٹریشن سیلز ٹیکس کے قوائد و ضوابط پر عملدرآمد کرانے ، ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے اور نئے سرمایہ کار پیدا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے ۔ اس صورتِ حال کے باعث مالی سال کے اہداف متعلقہ ریونیو افسران کی عدم توجہی کے سبب متاثر ہو رہے ہیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ سول سوسائٹی میں سیلز ٹیکس اور سرمایہ کاری کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات کو دور کرنے کے لیے جاری کی گئی گائیڈ لائنز بھی نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ذرائع کے مطابق، حکومت کی جانب سے اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سیمینارز اور ورکشاپس کے انعقاد کے ذریعے ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کریں، تاہم اس پر بھی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آئی۔انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ موجودہ مہنگائی اور کاروباری مشکلات کے باعث احکامات پر مکمل عملدرآمد ممکن نہیں ہو پا رہا۔

 

