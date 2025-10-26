بھاگٹانوالہ میں چور سرگرم، پولیس جرائم روکنے میں ناکام
بڑھتی چوریوں نے پولیس کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دئیے
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چور بے لگام ہوگئے ، جبکہ مقامی پولیس جرائم کی وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔ دن بدن بڑھتی چوریوں نے پولیس کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دئیے ہیں۔گزشتہ روز محمد امتیاز کے 60 ہزار، اورنگزیب کے 60 ہزار روپے نقدی اور محمد شریف نامی شہری کا ایک لاکھ دس ہزار روپے مالیت کا سامان نامعلوم چور اڑا لے گئے ۔مسلسل وارداتوں سے شہری لٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے ۔علاقہ مکینوں نے ڈی پی او سرگودہا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھاگٹانوالہ میں بڑھتی چوریوں کا فوری نوٹس لیں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔