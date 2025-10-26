تھانہ صدر جوہرآباد پولیس کی کارروائی، مشکوک شخص سے اسلحہ برآمد
خوشاب (نمائندہ دنیا )تھانہ صدر پولیس جوہرآباد نے ناجائز اسلحہ کے خلاف مہم کے دوران ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 9 ایم ایم پستول اور 5 کارتوس برآمد کر لیے ۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔
