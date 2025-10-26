ساؤنڈ سسٹم چلا کر آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایک شخص گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ساؤنڈ سسٹم چلا کر آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تفتیش ہے۔۔۔
ذ رائع کے مطابق سرگودھا شہر کے علاقہ چک 40 شمالی میں ٹک ٹاکر یاسر کا ساؤنڈ سسٹم لگا کر پروگرام جاری تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو تھانہ سٹیلائٹ ٹاؤن نے چھاپہ مار کر پروگرام کروانے والے شہری حبیب الرحمن کو گرفتار کر کے ملزم کے خلاف ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تفتیش ہے ۔