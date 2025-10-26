صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤنڈ سسٹم چلا کر آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایک شخص گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ساؤنڈ سسٹم چلا کر آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تفتیش ہے۔۔۔

ذ رائع کے مطابق سرگودھا شہر کے علاقہ چک 40 شمالی میں ٹک ٹاکر یاسر کا ساؤنڈ سسٹم لگا کر پروگرام جاری تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو تھانہ سٹیلائٹ ٹاؤن نے چھاپہ مار کر پروگرام کروانے والے شہری حبیب الرحمن کو گرفتار کر کے ملزم کے خلاف ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تفتیش ہے ۔

 

