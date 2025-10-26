جعلی دودھ و کھویا کی 2فیکٹریاں سیل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ اور کھویا تیار کرنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کوٹ مومن اور پھلروان میں دو فیکٹریاں سیل کر دیں۔۔۔
فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق، فیکٹریوں میں یوریا، شکم پاوڈر، ویجیٹیبل آئل، چینی اور مختلف کیمیکل ملا کر جعلی دودھ اور کھویا تیار کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران 27 سو کلو جعلی دودھ اور 500 کلو کھویا موقع پر تلف کر دیا گیا۔فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے ہیں۔