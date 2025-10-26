صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقم نہ دینے پر نافرمان بیٹے کا ماں باپ پر تشدد، دونوں زخمی

  • سرگودھا
رقم نہ دینے پر نافرمان بیٹے کا ماں باپ پر تشدد، دونوں زخمی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)گاؤں گلا پور، تھانہ مڈھ رانجھا کی حدود میں نافرمان اور آوارہ مزاج بیٹے نے رقم نہ ملنے پر اپنے بوڑھے والدین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم نے چھری کے وار کر کے ماں اور باپ دونوں کو زخمی کر دیا۔۔۔

پولیس کے مطابق، نوجوان سفیان اکثر اپنے اخراجات کے لیے رقم نہ ملنے پر والدین سے جھگڑا کرتا تھا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ واقعے کے روز بھی اسی رنجش پر اس نے پہلے ماں پر چھری سے حملہ کیا، جب والد بیوی کو بچانے آئے تو انہیں بھی زخمی کر دیا۔اہلِ محلہ کے اطلاع دینے پر پولیس موقع پر پہنچی، تاہم ملزم ماں باپ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔پولیس کے مطابق ملزم نشے کا عادی ہے اور غلط سوسائٹی میں رہنے کے باعث اپنے والدین پر تشدد معمول بنا چکا تھا۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

 

