آر پی او کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان برقرار رکھنے پر زور
پولیس کارکردگی میں بہتری اور محکمانہ مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی پی اوز سمیت پولیس کے مختلف اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں ریجنل پولیس کے باہمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور امن و امان برقرار رکھنے ، پولیس کارکردگی میں بہتری اور محکمانہ مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ وہ باہمی رابطوں کو فروغ دینے اور پولیس کے مثبت تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔