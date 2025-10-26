ایم ڈی کیٹ امتحان ،کمشنر کو انتظامات پر تفصیلی بریفنگ
2091 امیدوار شریک ہو نگے 1573 طالبات اور 518 طلبہ شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس میں ایم ڈی کیٹ امتحان کے انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ امتحان آج 26 اکتوبر بروز اتوار جامعہ سرگودہا میں منعقد ہوگا، جس میں 2091 امیدوار شریک ہوں گے ، جن میں 1573 طالبات اور 518 طلبہ شامل ہیں۔کمشنر نے ہدایت کی کہ امتحانی سنٹر پر سیکیورٹی، ٹریفک کے نظم و نسق، صفائی، بجلی، پانی اور طبی سہولیات کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ والدین اور امیدواروں کی سہولت کے لیے ٹریفک پلان جاری کیا جائے اور داخلی و خارجی مقامات پر رہنمائی کے لیے عملہ تعینات کیا جائے ۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر نے شرکت کی۔