نوسرباز خاتون کے پرس سے دس لاکھ روپے نکال کر رفوچکر

  • سرگودھا
نوسرباز خاتون کے پرس سے دس لاکھ روپے نکال کر رفوچکر

شاپنگ کرتی فیملی کو مدد کا جھانسہ دیا،پرس سے کیش نکال کر رش میں فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نوسرباز فراڈ کے ذریعے خاتون کے پرس سے دس لاکھ روپے نکال کر رفوچکر ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ اندرون بلاک نمبر2میں محمد رضوان کی فیملی شاپنگ کر رہی تھی کہ اس دوران نامعلوم شخص نے مدد کرنے کا جھانسہ دے کر انہیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور پرس سے دس لاکھ روپے کیش نکال کر رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غائب ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز م کی تلاش شروع کر دی۔

 

