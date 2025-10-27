9سالہ بچے سے زیادتی ،ویڈیو بنا کر وائرل کر دی گئی
عزن علی اور نعیم اﷲ دانش کو قریبی باغ میں لے گئے ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباشوں نے نو سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، بتایا جاتا ہے کہ موضع چاؤوال میں عزن علی اور نعیم اﷲ محلے دار نو سالہ دانش جو کہ چیز لینے جا رہا تھا کوبھلا پھسلا کر قریبی باغ میں لے گئے اور مبینہ طور ر بچے کو بد فعلی کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی برہنہ ویڈیو بناکر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔