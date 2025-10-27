9ویں کی طالبہ سے ٹیچر کی زیادتی کی کوشش،مقدمہ درج
طالبہ ٹیوشن پڑھنے اکیڈمی گئی ،خالد محمود نے سب کو چھٹی دیکر اسے روک لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) استقلال آباد کالونی میں ٹیوشن کیلئے جانے والی 9ویں کلاس کی طالبہ کیساتھ استاد کی زیادتی کی کوشش ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا،بتایا جاتا ہے ، 17 سالہ طالبہ دوماہ سے ٹیوشن پڑھنے اکیڈمی جارہی تھی ،گزشتہ روز ٹیوشن اکیڈمی کے استاد نے دیگر بچوں کو چھٹی دیکر طالبہ کو روک لیا اور ہراساں کرتے ہوئے زیادتی کی کوشش کی ، فیکٹری ایریا پولیس نے طالبہ کے والد کی مدعیت میں ٹیچر خالد محمود کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔