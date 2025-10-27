صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادڈینگی اقدامات میں وقفہ نہ آئے :ڈی سی فیصل آباد

  • سرگودھا
انسدادڈینگی اقدامات میں وقفہ نہ آئے :ڈی سی فیصل آباد

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں انسدادی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ڈینگی لاروا کی افزائش گاہوں پر گہری نظر مرکوز رکھی جائے اور انسدادی اقدامات بلا تعطل جاری رہنے چاہئیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خصوصی طور پر ان ڈور سرویلنس پر دھیان دیا جائے تاکہ ڈینگی کو افزائش کا موقع نہ ملے ۔وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ لیتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے ممکنہ مقامات کا بار بار سروے کیا جائے اور لاروا ملنے پر فوری طور پر کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔انہوں نے ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر ہاٹ سپاٹس کو بلا ناغہ چیک کرنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر ضلعی افسران نے انسدادی اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر