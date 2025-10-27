انسدادڈینگی اقدامات میں وقفہ نہ آئے :ڈی سی فیصل آباد
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں انسدادی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ڈینگی لاروا کی افزائش گاہوں پر گہری نظر مرکوز رکھی جائے اور انسدادی اقدامات بلا تعطل جاری رہنے چاہئیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خصوصی طور پر ان ڈور سرویلنس پر دھیان دیا جائے تاکہ ڈینگی کو افزائش کا موقع نہ ملے ۔وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں انسدادِ ڈینگی اقدامات پر عملدرآمد کا جائزہ لیتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے ممکنہ مقامات کا بار بار سروے کیا جائے اور لاروا ملنے پر فوری طور پر کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے ۔انہوں نے ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، قبرستانوں، نرسریوں اور دیگر ہاٹ سپاٹس کو بلا ناغہ چیک کرنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر ضلعی افسران نے انسدادی اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔