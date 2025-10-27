بیوٹیشن کا موبائل چوری کرنیوالی خاتون سیلون سے غائب
متاثرہ خاتون کائنات کی درخواست پر مقدمہ درج ،سی سی ٹی وی فوٹیج سے تلاش
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) میک اپ کروانے آئی خاتون بیوٹیشن کا موبائل فون لے اڑی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ کینال روڈ پر واقع ایک بیوٹی سیلون میں نامعلوم خاتون میک اپ کروانے کے بہانے آئی اور اس دوران بیوٹیشن کا ٹیبل پر رکھا موبائل فون چوری کر کے فرار ہو گئی۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کائنات کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔