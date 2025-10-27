سیوریج نظام کی بحالی کے میگا پروجیکٹ کے سلسلہ میں اقدامات تیز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پرسرگودھا میں سیوریج نظام کی بحالی کے لیے شروع کئے جانے والے میگا پروجیکٹ کے سلسلہ میں اقدامات تیز کر دیئے گئے۔۔۔
سرگودھا شہر میں واسا کی نگرانی میں 14ارب کی کثیر لاگت سے 170کلو میر میں سیور لائنیں اور سب لائنیں نئی بچھائی جائیں گی اس کے ساتھ ڈسپوزل ورکس کو اپ گریڈ اور نئے ڈسپوزل ورکس بھی بنائیں جائیں گے اس میگا پراجیکٹ کی چار سکیمیں بنائی جا رہی ہیں دسمبر سے اس میگا پراجیکٹ پر کام شروع ہو جائے گا میگا پروجیکٹ کی تکمیل سے دور رس نتائج نکلیں گے۔