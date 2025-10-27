صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج نظام کی بحالی کے میگا پروجیکٹ کے سلسلہ میں اقدامات تیز

  • سرگودھا
سیوریج نظام کی بحالی کے میگا پروجیکٹ کے سلسلہ میں اقدامات تیز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پرسرگودھا میں سیوریج نظام کی بحالی کے لیے شروع کئے جانے والے میگا پروجیکٹ کے سلسلہ میں اقدامات تیز کر دیئے گئے۔۔۔

سرگودھا شہر میں واسا کی نگرانی میں 14ارب کی کثیر لاگت سے 170کلو میر میں سیور لائنیں اور سب لائنیں نئی بچھائی جائیں گی اس کے ساتھ ڈسپوزل ورکس کو اپ گریڈ اور نئے ڈسپوزل ورکس بھی بنائیں جائیں گے اس میگا پراجیکٹ کی چار سکیمیں بنائی جا رہی ہیں دسمبر سے اس میگا پراجیکٹ پر کام شروع ہو جائے گا میگا پروجیکٹ کی تکمیل سے دور رس نتائج نکلیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر