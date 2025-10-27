صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولہا کے والد سمیت متعدد باراتیوں کی جیبیں کٹ گئیں

  • سرگودھا
دولہا کے والد سمیت متعدد باراتیوں کی جیبیں کٹ گئیں

کوٹ مومن کے نجی شادی ہال میں 2نوجوان نوسرباز بارات میں شامل ہوگئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دو نامعلوم نو سرباز بارات میں شامل ہو کر دولہا کے والد سمیت متعدد باراتیوں کی جیبوں سے لاکھوں روپے کا صفایا کر کے رفوچکر ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ جلہ مخدوم کے غلام رسول کے بیٹے کی بارات کوٹ مومن کے نجی شادی ہال میں پہنچی تو اسی دوران دو نوجوان مہمان بن کرباراتیوں میں گھل مل گئے ملزمان نوسربازی کرتے ہوئے دولہا پر نوٹ نچھاور کرنے کے دوران ہی شرکاء کی جیبوں کا صفایا کرتے رہے ،ملزمان دولہا کے والد غلام رسو ل سمیت دیگرشرکاء کی جیبوں سے 2لاکھ85ہزار روپے نکال کر رفوچکر ہو گئے ،واردات کے بعد ویڈیو چیک کر کے دولہا کے والد نے لڑکی والوں سے پوچھا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جس پر دولہا کے والد نے پولیس کو بیان دیا کہ ہم سمجھے کے یہ لڑکی والے ہیں، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکاپولیس کا کہنا ہے کہ بارات کی ویڈیو اور ملزمان کی تصاویر حاصل کر کے انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر