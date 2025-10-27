صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنسیخ نکاح کا دعویٰ ،شوہر کا گھر گھس کر ساس ،سالی پر تشدد

  • سرگودھا
بالوں سے پکڑ کر تھپڑمارتا رہا،تحریم فاطمہ کی درخواست پر مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بیوی کی طرف سے فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے پر داماد نے سسرال کے گھر میں گھس کر ساس اور سالی کو پیٹ ڈالا ، بتایا جاتا ہے کہ محمدی کالونی سرگودھا کی رہائشی عذراء پروین نے تھانہ اربن ایریا میں مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی تحریم فاطمہ کی شادی بلال اسلم سے کی ، اس دوران دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہوگئے ، تحریم فاطمہ نے الزام لگایا کہ اس کا شوہر اسے ذہنی ازیت دیتا ہے اور تشدد کرتا ہے ، جس پر اس نے طلاق کے لئے فیملی کورٹ سے رجوع کیا ، جس کا اس کے شوہر نے برا منایا اور اپنے سسرال کے گھر دیوار پھلانگ کر داخل ہونے کے بعد اپنی ساس اور سالی کو بالوں سے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، ملزم اپنی اہلیہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے ساس اور سالی کو تھپڑ بھی مارتا رہا ، اربن ایریا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کردی ہے ۔ 

 

