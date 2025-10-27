صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کام پر نہ آنے کی پاداش میں بھٹہ مزدور پر تشدد ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
بیماری کی وجہ سے غیرحاضرتھا،کام پر گیامالک کے بیٹے نے سوٹے برسا دئیے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کام پر نہ آنے کی پاداش میں بھٹہ خشت مزدور کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا، پولیس کے مطابق بھکھی کا رہائشی محمد شہباز علاقے کے لعل خان کے بھٹہ خشت پر مزدوری کرتا ہے گزشتہ روز بیماری کی وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکا ، طبیعت بہتر ہونے پر وہ کام پر آیا تو بھٹہ خشت کے مالک کے بیٹے نوید نے سوٹے کے وار کر کے اسے مضر وب کر دیا، موقع پر موجود افراد نے اس کی جان بخشی کروائی ، پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ۔

 

