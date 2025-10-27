مویشی سرکاری جنگلات میں چھوڑ کر درختوں،پودوں کو نقصان
محمد فیاض، حیدر وغیرہ 12افراد نے 105کے قریب مویشی چھوڑ کر نقصان کیا 103جنوبی میں بھی درختوں،پودوں کا صفایا،ملزموں کے خلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرکاری جنگلات ،درختوں اور پودوں کو بھاری نقصان پہنچانے پر محکمہ جنگلات اور پولیس متحرک ہو گئی ، بتایا جاتا ہے کہ آسیانوالہ کے قریب محمد فیاض، حیدر وغیرہ 12افراد نے 105کے قریب مویشی سرکاری جنگلات میں چھوڑ کر درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچایا،چیک کر نے پر مختلف اقسام کے تناور درخت بھی غائب پائے گئے ، اسی طرح 103جنوبی میں سکندر وغیرہ چھ افراد نے اپنے مویشیوں کے ذریعے فیصل آباد روڈ کے اطراف 4کلو میٹر کی حدود میں لگے پودا جاتا کا اجاڑا کر دیا،جبکہ اسی روڈ پر رن وے کے قریب شوکت وغیرہ سات افراد نے بھی اپنے جانوروں کے ذریعے سرکاری درختوں اور پودوں کا صفایا کروا دیا، محکمہ جنگلات حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سیاسی اثر رکھتے ہیں بار بار منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے ،جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔