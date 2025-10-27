صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندار کے گھر دھاوا، خواتین پر تشدد‘ 18لاکھ لوٹ لئے

  • سرگودھا
زمیندار کے گھر دھاوا، خواتین پر تشدد‘ 18لاکھ لوٹ لئے

چار موٹرسائیکلوں اور ٹرالی پر سوار ملزموں نے محمد امیرکی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں زمین کے تنازع پر کارروائی کی گئی ،ملزم لوٹ مار کر کے موقع سے فرار ہو نے میں کامیاب

شاہپور صدر (نامہ نگار) قصبہ الہ آباد میں مسلح افراد نے ایک زمیندار کے گھر پر دھاوا بول کر خواتین پر تشدد کیا اور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور سامان لوٹ لیا۔پولیس تھانہ شاہپور نے محمد امیر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان محمد امین، فدا حسین، محمد صابر، محمد الیاس، غلام عباس، غلام رضا، غلام یٰسین، تصور عباس، سرفراز، محمد ریاض، اجمل، عاطف، زبیدہ، مونداں، ایک نامعلوم خاتون اور دیگر 10سے 12افراد ایک گاڑی، چار موٹر سائیکلوں اور ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر ڈیرے پر زبردستی داخل ہوئے ۔ملزمان نے محمد امیر کو پکڑ کر آنکھوں میں لال مرچیں ڈال دیں جبکہ خواتین پر تشدد کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر کے تالے توڑ کر تقریباً 18لاکھ روپے مالیت کے زیورات، کپڑے ، نقدی اور موبائل فون لوٹ لیے گئے ۔پولیس کے مطابق واقعے کی وجہ عناد زمین کے تنازع پر قبضے کی کوشش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر