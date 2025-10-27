زمیندار کے گھر دھاوا، خواتین پر تشدد‘ 18لاکھ لوٹ لئے
چار موٹرسائیکلوں اور ٹرالی پر سوار ملزموں نے محمد امیرکی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں زمین کے تنازع پر کارروائی کی گئی ،ملزم لوٹ مار کر کے موقع سے فرار ہو نے میں کامیاب
شاہپور صدر (نامہ نگار) قصبہ الہ آباد میں مسلح افراد نے ایک زمیندار کے گھر پر دھاوا بول کر خواتین پر تشدد کیا اور لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور سامان لوٹ لیا۔پولیس تھانہ شاہپور نے محمد امیر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان محمد امین، فدا حسین، محمد صابر، محمد الیاس، غلام عباس، غلام رضا، غلام یٰسین، تصور عباس، سرفراز، محمد ریاض، اجمل، عاطف، زبیدہ، مونداں، ایک نامعلوم خاتون اور دیگر 10سے 12افراد ایک گاڑی، چار موٹر سائیکلوں اور ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر ڈیرے پر زبردستی داخل ہوئے ۔ملزمان نے محمد امیر کو پکڑ کر آنکھوں میں لال مرچیں ڈال دیں جبکہ خواتین پر تشدد کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر کے تالے توڑ کر تقریباً 18لاکھ روپے مالیت کے زیورات، کپڑے ، نقدی اور موبائل فون لوٹ لیے گئے ۔پولیس کے مطابق واقعے کی وجہ عناد زمین کے تنازع پر قبضے کی کوشش ہے ۔