  • سرگودھا
مڈھ رانجھااشیا میں خورد ونوش کی مہنگے داموں فروخت جاری،شہری پریشانی کا شکار

مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا اشیاء خورد ونوش کی مہنگے داموں فروخت جاری،شہری پریشانی کا شکار،مڈھ رانجھا اور گردونوا ح میں اشیائے خوردونوش کی روز بروز بڑھتی قیمتوں سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔

اوور چارجنگ اور ناجائز منافع خوری کے باعث عام آدمی کی قوت خرید جواب دیگی ہے ۔چینی،انڈے ،دالیں ،سبزیاں،کوشت سمیت اشیا ضروریہ کی سرکاری نرخناموں کے برعکس من مانے نرخوں پر بدستور فروخت جاری ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنے کیلئے ٹھوس اقدامات اُٹھائے جائیں۔

 

