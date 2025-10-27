ملک میں قتل و غارت اور بدامنی نظامِ انصاف پر سوالیہ نشان ہے ، حاجی عطاء محمد
کندیاں (نمائندہ دنیا)سماجی رہنما حاجی عطاء محمد رلانے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری اور بدامنی ہمارے نظامِ انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔
انہوں نے کہا کہ سزائے موت کے قانون کی معطلی سے مجرموں کے دلوں سے خوف نکل گیا ہے ۔ سپریم کورٹ ازخود نوٹس لے کر سزائے موت کو بحال کرے اور قاتلوں کو سرعام پھانسی کی سزا دی جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ مغرب اور یورپ کے دباؤ پر سزائے موت کو معطل کر کے حکمرانوں نے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے ۔ جب مجرم کے دل سے سخت سزا کا خوف نکل جائے تو وہ شیر بن جاتا ہے ۔ سپریم کورٹ کو فوری طور پر نوٹس لے کر امن و امان کے قیام کیلئے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے ۔