کلورکوٹ: ریلوے اسٹیشن روڈ کی خستہ حالی، سٹریٹ لائٹس کی عدم تنصیب ، شہری مشکلات کا شکار
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) ریلوے اسٹیشن روڈ کی خستہ حالی اور سٹریٹ لائٹس کی نامکمل تنصیب کے باعث شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
کلورکوٹ کی اہم شاہراہ ریلوے اسٹیشن روڈ، جو مین بازار سے بھکر روڈ تک جاتی ہے ، عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ۔ سڑک کی خستہ حالی کیساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹس کا نظام بھی مکمل نہیں۔ مین بازار سے پرانی چونگی تک سٹریٹ لائٹس تو نصب ہیں، تاہم اس کے آگے سنگل والی وانڈھی، قبرستان کے قریب اور بھکر روڈ تک سٹریٹ لائٹس غائب ہیں۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر بھکر سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن روڈ کی فوری مرمت اور شہر سے بھکر روڈ تک مکمل سٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم ہو سکے ۔