صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیو ہسپتال کے سیکورٹی گارڈز 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

  • سرگودھا
ڈی ایچ کیو ہسپتال کے سیکورٹی گارڈز 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد میںسیکورٹی کمپنیوں کی بار بار تبدیلی کے باوجود سٹاف کو کئی کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں مرد و خواتین سکیورٹی گارڈز، جن میں بیوہ خواتین بھی شامل ہیں۔۔۔

 شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔متاثرہ عملے کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ اور ضلعی افسران نے بھی تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سکیورٹی اہلکاروں کو فوری طور پر واجبات ادا کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر