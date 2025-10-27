ڈی ایچ کیو ہسپتال کے سیکورٹی گارڈز 3ماہ سے تنخواہوں سے محروم
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد میںسیکورٹی کمپنیوں کی بار بار تبدیلی کے باوجود سٹاف کو کئی کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں مرد و خواتین سکیورٹی گارڈز، جن میں بیوہ خواتین بھی شامل ہیں۔۔۔
شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔متاثرہ عملے کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ اور ضلعی افسران نے بھی تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سکیورٹی اہلکاروں کو فوری طور پر واجبات ادا کیے جائیں۔