ریلوے پھاٹک بار بار بند ہونے سے شہری مشکلات کا شکار
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے مرکزی ریلوے پھاٹک کے طویل عرصے تک بند رہنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
تفصیلات کے مطابق کول پلانٹ سے مال بردار گاڑیوں کی لوڈنگ اور اَن لوڈنگ کے باعث پھاٹک اکثر بند رہتا ہے ، جسکے نتیجے میں ٹریفک جام اور عوامی پریشانی معمول بن چکا ہے ۔ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو میانوالی یا راولپنڈی ریفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے ۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے پھاٹک پراوورہیڈ برج تعمیر کیا جائے تاکہ آمدورفت میں آسانی پیدا ہو اور قیمتی انسانی جانوں کو خطرات سے بچایا جا سکے ۔