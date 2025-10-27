صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی:مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر نئی پابندیاں خلاف ورزی پر مقدمات کا اعلان

  • سرگودھا
سلانوالی:مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر نئی پابندیاں خلاف ورزی پر مقدمات کا اعلان

سلانوالی (نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی سرکل سلانوالی شاہد عنایت بھٹی نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر مساجد میں اذان، خطبہ جمعہ اور فوتگی کے اعلانات کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

انہوں نے اپنے دفتر میں امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ لاؤڈ اسپیکر پر چندہ مانگنے ، شادی بیاہ، رکشوں اور دیگر تقریبات میں آواز پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔ خلاف ورزی کرنیوالے افراد کیخلاف پنجاب ساؤنڈ ایکٹ 2015 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

