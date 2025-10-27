اﷲ کی رضا حاصل کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں،مولانا محمد سلیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ اﷲ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔۔۔
کتاب اﷲ اور سنت رسول ؐ پر خلوص نیت اور اخلاص و محبت کے جذبوں سے عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی جرأت نہیں کر سکتی’ دنیا میں صرف وہی لوگ ترقی یافتہ، مالی اعتبار سے مضبوط اور اپنے عقائد پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، جن کی زندگی صرف ایک رب کی بندگی اور اطاعت میں بسر ہوتی ہے ۔