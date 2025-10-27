صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اﷲ کی رضا حاصل کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں،مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
اﷲ کی رضا حاصل کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں،مولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ اﷲ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔۔۔

 کتاب اﷲ اور سنت رسول ؐ پر خلوص نیت اور اخلاص و محبت کے جذبوں سے عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی جرأت نہیں کر سکتی’ دنیا میں صرف وہی لوگ ترقی یافتہ، مالی اعتبار سے مضبوط اور اپنے عقائد پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، جن کی زندگی صرف ایک رب کی بندگی اور اطاعت میں بسر ہوتی ہے ۔

 

