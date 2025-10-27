صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک انصاف ر و لز آف لا کے لیے جد و جہد کر ر ہی ہے ، آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن تحریک انصاف ر و لز آف لا ء کے لیے جد و جہد کر ر ہی ہے۔۔۔

 کیونکہ آ ئین اور قا نو ن کی حکمر انی سے ہی ملک بہتر طریقہ سے آ گے بڑھ سکتا ہے عوا م کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر نا بھی قومی المیہ ہے آ ج طاقت کی بنیا د پر چلا یا جا نے وا لا ہا ئیبر ڈ نظا م کسی آئین وقا نو ن کا پاپند نہیں پیپلزپارٹی ن لیگ اور حوار ی ا س وقت آئین قا نو ن کی دھجیاں اڑا نے کے لیے متحرک ہیں ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پی ٹی آئی کے وفدسے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے عدلیہ کا سر قلم کر کے عوام کو انصاف سے محرو م کر د یا ہے ۔

 

