کلورکوٹ:دریائے سندھ پر 2.5 ارب روپے سے تعمیر پل اپروچ روڈز نہ بننے کے باعث غیر فعال
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) دریائے سندھ پر اڑھائی ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا کلورکوٹ،ڈی آئی خان برج اپروچ روڈز اور سپربند نہ بننے کے باعث چار سال گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا۔
عوام نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے فوری فنڈز کے اجرا کا مطالبہ کیا ہے ۔ 2018ء میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت کے دوران عظیم الشان پل کی منظوری دی گئی تھی۔ منصوبے پر اڑھائی ارب روپے لاگت آئی اور اُس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔تین سال کی مدت میں برج کی تعمیر مکمل کر لی گئی، تاہم اپروچ روڈز اور سپربندوں کی تعمیر کیلئے اب تک فنڈز جاری نہیں کیے گئے جس کے باعث یہ اہم منصوبہ غیر فعال ہے اور پل عملاً دریائے سندھ کے بیچ لٹکا ہوا ہے ۔