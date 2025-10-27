صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائدآباد:4سال گزرنے کے باوجود ٹراما سینٹر تاحال غیر فعال، کروڑوں کی عمارت خالی

  • سرگودھا
قائدآباد:4سال گزرنے کے باوجود ٹراما سینٹر تاحال غیر فعال، کروڑوں کی عمارت خالی

قائدآباد (نمائندہ دنیا) تحصیل قائدآباد میں 2021 میں شروع ہونیوالا ٹراما سینٹر منصوبہ چار سال گزرنے کے باوجود تاحال فعال نہیں ہو سکا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونیوالا یہ منصوبہ جون 2023 تک مکمل ہونا تھا۔۔۔

 تاہم اکتوبر 2025 تک صرف عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہے ۔ذرائع کے مطابق منصوبے کیلئے طبی عملہ، ضروری مشینری اور دیگر سہولیات کی فراہمی تا حال تعطل کا شکار ہے ۔ یاد رہے کہ جوہرآباد سے میانوالی کے درمیان تقریباً 80کلومیٹر کے علاقے میں یہی واحد طبی مرکز تجویز کیا گیا تھا جو مائنز ایریا میں کام کرنے والے مزدوروں کو ایمرجنسی طبی امداد فراہم کر سکے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب قائدآباد کے وسیع معدنیاتی خطے (مائنز ایریا) سے ماہانہ کروڑوں روپے کا ریونیو حاصل کر رہی ہے، مگر بدقسمتی سے انہی مائنز میں کام کے دوران زخمی ہونے والے مزدوروں کے لیے قائم کیا گیا یہ اہم منصوبہ حکومتی عدم توجہ کا شکار ہے ۔

