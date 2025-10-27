صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
وکلا برادری کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں، ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے ، ملک ریاض راجڑ

شاہپور صدر (نامہ نگار) امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل ملک ریاض راجڑ نے کہا ہے کہ وکلاء برادری کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں۔۔۔

 اور انتخاب میں حصہ لینے کا مقصد ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے ۔شاہپور بار کے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب بار کونسل میں وکلاء کے حقوق، عزت اور فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن وکلاء برادری کے لیے ایک مؤثر، باوقار اور بااختیار پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے ۔ملک ریاض راجڑ نے مزید کہا کہ نوجوان وکلاء کی رہنمائی، پیشہ ورانہ تربیت اور عدالتی اصلاحات ان کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ 

 

