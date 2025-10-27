صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج ،گلیوں میں ٹف ٹائل‘قائدآباد کیلئے میگا پراجیکٹ کا تحفہ

  • سرگودھا
سیوریج ،گلیوں میں ٹف ٹائل‘قائدآباد کیلئے میگا پراجیکٹ کا تحفہ

مرکزی سڑکیں کارپٹ روڈ میں تبدیل،لیڈی پارک اپ گریڈ کیا جائے گا

قائدآباد (نمائندہ دنیا)سابق ایم پی اے و ضلعی جنرل سیکریٹری مسلم لیگ (ن) ملک کرم الٰہی بندیال کی خصوصی کاوشوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے قائدآباد کے شہریوں کو ایک تاریخی میگا پراجیکٹ کا تحفہ دے دیا۔ذرائع کے مطابق اس میگا ترقیاتی منصوبے کے تحت پورے قائدآباد شہر میں نئی سیوریج لائنیں بچھائی جائیں گی، تمام گلیوں میں ٹف ٹائل لگائی جائے گی، اسٹریٹ لائٹس نصب ہوں گی، شہر کی مرکزی سڑکوں کو کارپٹ روڈ میں تبدیل کیا جائے گا جبکہ لیڈی پارک کو جدید سہولیات سے آراستہ کر کے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہر کے تمام گرین بیلٹس اور خالی پلاٹس کو خوبصورت پارکس میں تبدیل کیا جائے گا۔اس موقع پرملک کرم الٰہی بندیال نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے قائدآباد کا شمار جلد پنجاب کے خوبصورت اور ترقی یافتہ شہروں میں ہو گا۔ 

 

