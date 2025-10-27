بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8ہزار خواتین کے نام خارج
نئے سروے کی بنیاد پر اقدام‘سے غریب‘ بے سہارا بیوائیں بچے مشکلات کا شکا ر ہو گئے
سلانوالی (نمائندہ دنیا)تحصیل سلانوالی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنے والی 16ہزار خواتین میں سے 8ہزار مستحق خواتین کے نام فہرست سے خارج کر دیے گئے ، جس کے بعد ان کی مالی امداد بند کر دی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام ایک نئے سروے کی بنیاد پر کیا گیا ہے ، جسے عوامی حلقے ‘‘خود ساختہ’’ قرار دے رہے ہیں۔امداد کی بندش سے غریب، بے سہارا بیوائیں اور ان کے معصوم بچے شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مستحق خواتین کا کہنا ہے کہ اس امداد سے انہیں گھریلو اخراجات میں بڑی سہولت حاصل ہوتی تھی، تاہم اب مہنگائی کے موجودہ دور میں دو وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل ہو چکا ہے ۔سماجی و فلاحی تنظیموں اور عوامی حلقوں نے حکومتِ وقت، چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مستحق خواتین کی امداد بحال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں۔