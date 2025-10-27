بھیرہ کے نجی کالج میں طلباکا مستقبل خطرے میں، عمارت خالی کرانے کے نوٹس جاری
بھیرہ (نامہ نگار) ریلوے اسٹیشن بھیرہ کے بالمقابل قائم ایک نجی کالج کو عمارت خالی کرانے کے نوٹس جاری ہونے کے بعد درجنوں طلباء و طالبات کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق، عمارت مالکان نے کالج انتظامیہ کو قانونی نوٹس بھجوایا ہے جبکہ والدین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نہ صرف طلباء کو این او سی (NOC) اور رول نمبر سلپس جاری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے بلکہ ان کے اجرا کیلئے بھاری رقوم بھی طلب کر رہی ہے ۔متعدد والدین نے محکمہ تعلیم کے افسران کو تحریری شکایات ارسال کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے طلباء شدید ذہنی دباؤ میں ہیں۔