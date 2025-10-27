صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم کے جراتمندانہ اقدامات سے معیشت مستحکم ہو چکی ہے ، ارشد محمود

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) پاکستان مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدرچوہدری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

وزیر اعظم پاکستان  شہباز شریف کے جراتمندانہ اقدامات اور مؤثر پالیسیوں کے باعث  عمرانی دورِ حکومت میں پیدا ہونے والا معاشی بگاڑ ختم ہو چکا ہے ۔ وطن عزیز تیزی سے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے ۔انہوں نے مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے ، کسی طالع آزما کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

 

